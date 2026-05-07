Дубы прибегают к хитрой уловке, чтобы победить гусениц

Леса не просто пассивно реагируют на смену сезонов — они ведут активную биологическую войну, используя время как свое главное оружие.

© Naukatv.ru

Новое исследование международной группы ученых, опубликованное в журнале Nature Ecology & Evolution, раскрывает удивительный механизм: дубы способны запоминать атаки вредителей и намеренно задерживать распускание почек весной следующего года, чтобы лишить насекомых пропитания.

Стратегия «голодного ожидания»

Традиционно считалось, что начало вегетации деревьев зависит исключительно от температуры и светового дня. Однако команда исследователей из Университета Вюрцбурга (Германия) и Университета Ренна (Франция) обнаружила, что биологические угрозы играют не меньшую роль.

Если дубовый лес подвергается массовому нашествию гусениц (например, непарного шелкопряда), деревья «принимают меры». На следующую весну они сдвигают свой график, задерживая появление листвы в среднем на три дня. Для человека это мгновение, но для личинок насекомых — катастрофа. Гусеницы вылупляются из яиц строго по своим биологическим часам, и если нежные молодые листья все еще заперты внутри почек, вредители погибают от голода.

Экономика защиты: время против химии

«Тактика задержки оказывается для дуба более эффективной, чем химическая защита, например, выработка горьких танинов в листьях», — поясняет доктор Сумен Маллик, ведущий автор исследования.

Производство защитных химикатов требует от дерева колоссальных энергетических затрат, которые могли бы пойти на рост или размножение. Корректировка времени распускания почек — это «умная» и энергоэффективная инвестиция. Результаты впечатляют: задержка всего на несколько дней снижает выживаемость гусениц и сокращает повреждения кроны на 55%.

Космический взгляд на баварские леса

Чтобы подтвердить эту гипотезу, ученые использовали не только наземные наблюдения, но и данные со спутников Sentinel-1. С помощью радаров исследователи проанализировали территорию площадью 2400 квадратных километров в Северной Баварии. Радарные датчики способны «видеть» структуру крон даже сквозь плотные облака, что позволило собрать 137 500 точных наблюдений за период с 2017 по 2021 год.

Особое внимание уделили 2019 году, когда регион накрыла масштабная вспышка численности шелкопряда. Спутники зафиксировали, какие именно участки леса были объедены дочиста, и с ювелирной точностью отследили их реакцию следующей весной.

Эволюционные «качели»

Открытие меняет наше понимание лесных экосистем. Леса не становятся зелеными раньше только потому, что становится теплее. Деревья находятся в центре эволюционного перетягивания каната: изменение климата подталкивает их к раннему росту, а риск быть съеденными — к осторожности.

Гибкость этой стратегии поражает: дубы меняют график только после реального нападения. Это не дает насекомым возможности адаптироваться к новым срокам в долгосрочной перспективе.