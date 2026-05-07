Восстановлена сцена гибели двух хищников спустя 210 млн лет

Около 210 миллионов лет назад на влажном берегу реки на территории современного Нью-Мексико разыгралась сцена, застывшая в камне на вечность. Две небольших рептилии размером с шакала погибли одновременно, погребенные внезапным наводнением или оползнем. Спустя более 70 лет после их обнаружения ученые выяснили, что один из этих хищников принадлежал к совершенно новому, ранее неизвестному науке виду.

Исследование от палеонтологов из США, опубликованное в журнале Proceedings of the Royal Society B, не только описывает новый вид, получивший название Eosphorosuchus lacrimosa, но и меняет представление о том, как выглядела «заря эпохи динозавров».

Сюрприз из музейного ящика

История этого открытия началась не в полевых условиях, а в тишине архивных хранилищ. Окаменелости были найдены еще в 1948 году на знаменитом «Ранчо призраков» (Ghost Ranch — одно из самых богатых мест в мире по количеству находок триасового периода (около 200–210 млн лет назад); согласно легендам, в этих каньонах обитали злые духи и призраки, родился миф о гигантской змее) и десятилетиями хранились в музее. Долго считалось, что оба скелета, найденные вместе, принадлежат одному виду — Hesperosuchus agilis. Это был легкий, длинномордый хищник, приспособленный к быстрому бегу по суше.

Однако с помощью компьютерной томографии удалось виртуально разобрать окаменелость «кость за костью», не повредив хрупкий артефакт.

Разные роли в одной экосистеме

Анализ показал: Eosphorosuchus lacrimosa имел более короткую морду, массивный череп и мощные челюстные мышцы. Если первый хищник (Hesperosuchus) был «спринтером», охотившимся на мелкую и быструю добычу, то новый вид обладал гораздо более мощным укусом, что позволяло ему справляться с более крупной или защищенной броней жертвой.

Это открытие доказывает, что уже в позднем триасовом периоде предки современных крокодилов начали активно разделять экологические роли. Они не были просто «ранними версиями» современных рептилий. В то время как предки динозавров были тонкими, двуногими существами, напоминающими цапель, крокодиловая ветвь экспериментировала с формами быстрых наземных хищников, напоминавших современных лисиц или собак.

Глаза в глаза перед смертью

Самое поразительное в этой находке — контекст. Эти два животных не просто жили в одну эпоху, они делили один ландшафт, конкурировали за ресурсы и, вполне возможно, смотрели друг на друга в момент своей гибели. Тот факт, что они были найдены бок о бок, делает находку уникальным «стоп-кадром» жизни более 200 миллионов лет назад.

Работа также напоминает о важности музейных коллекций. Часто самые громкие открытия совершаются на полках архивов, где артефакты ждут, когда новые инструменты и свежий взгляд ученых позволят им рассказать свою историю.