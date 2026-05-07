В клещах обнаружены генетические следы почти 30 вирусов

Речь идёт о найденных на северо-западе России насекомых.

По данным исследователей, помимо клещевого энцефалита, потенциальную опасность для человека могут представлять как минимум четыре из них — Мукава, Нуомин, Гакугса и Бэйцзинский наировирус. Как пишут «Известия», при заражении у пациентов может развиваться лихорадка. Некоторые из выявленных патогенов способны вызывать тяжёлые осложнения и даже приводить к летальному исходу.

По словам специалистов, клещи считаются своеобразными резервуарами различных инфекций. Часть из них теоретически может стать причиной пандемии. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что подобные исследования важны для оценки угрозы клещевых инфекций. При этом для точного определения патогенности вирусов необходимы дополнительные исследования.