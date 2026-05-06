В Сибири обнаружили новый вид древних одноклеточных

В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) выявили ранее неизвестный вид одноклеточного организма в вечной мерзлоте Западной Сибири. Образец был извлечен из керна с глубины около 9 метров на второй надпойменной террасе реки «Хейгияха» в Надымском районе. Возраст находки оценивается примерно в 39 тысяч лет.

Новый организм относится к хищным протистам и образует отдельную эволюционную линию, связанную с центрохелидными солнечниками. Эти одноклеточные имеют оформленное ядро, а для движения и захвата пищи используют радиальные выросты мембраны. Они питаются бактериями, грибами и другими микроорганизмами.

Исследование показало, что подобные организмы способны сохранять жизнеспособность на протяжении десятков тысяч лет. Их возможное возвращение в экосистемы может повлиять на микробные сообщества, однако масштаб этого влияния пока не определен, отметили в пресс-службе.