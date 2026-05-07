Представлен проект гибридной станции на газе и атомной энергии для ИИ

Компании Blue Energy и GE Vernova представили проект электростанции, которая должна быстрее выходить на рынок, чем классические атомные станции. Общая мощность системы может достигать 2,5 гигаватта — этого достаточно для снабжения миллионов домов или крупных промышленных объектов.

© Blue Energy

Основной расчет делается на рост энергопотребления со стороны искусственного интеллекта и высокотехнологичных производств.

Сначала газ, потом — атом

В основе атомной части — малый модульный реактор BWRX-300. В отличие от традиционных АЭС, такие реакторы компактнее и собираются из готовых модулей. Это должно ускорить строительство и упростить контроль за безопасностью.

На первом этапе будут работать газовые турбины, включая GE Vernova 7HA.02. Они способны вырабатывать около 1 гигаватта энергии — это примерно треть от полной мощности проекта. Газ здесь выступает как «временный двигатель», позволяющий начать поставки электроэнергии без многолетнего ожидания.

Почему на это делают ставку

Традиционные атомные станции строятся долго — иногда больше десяти лет. Все это время инвесторы не получают отдачи, а рынок остается без новых мощностей. В новой модели часть станции начинает работать раньше и сразу приносит доход.

По оценке компаний, первые объемы электроэнергии можно получить примерно через четыре года после начала проекта. Это существенно быстрее, чем у классических АЭС (примерно 8–12 лет).

«Мы объединяем инфраструктуру, проверенные реакторные технологии и финансово устойчивую модель реализации», — заявил глава Blue Energy Джейк Юревич.

Сборка по модульному принципу

Еще одна особенность проекта — подход к строительству. Значительная часть оборудования будет производиться заранее на заводах и доставляться на площадку в готовом виде. На месте элементы будут просто собирать, как крупный конструктор.

Такой метод уже применяют в других отраслях, например в судостроении или авиации. Он позволяет сократить сроки и уменьшить зависимость от погодных условий и локальных проблем на стройке.

Первую станцию планируют построить в Техасе. Подготовка площадки начнется в 2026 году, окончательное инвестиционное решение ожидается в 2027-м. Газовая часть может заработать к 2030 году, а подключение атомных мощностей запланировано на 2032 год.

Регулятор уже одобрил сам принцип поэтапного ввода. Это важный момент, потому что раньше атомные станции обычно нельзя было запускать частично.

Кто будет потреблять энергию

Разработчики прямо указывают на будущих клиентов — центры обработки данных и промышленные предприятия. Такие объекты требуют стабильной и большой мощности, особенно на фоне роста ИИ-сервисов.

Ожидается, что первая площадка будет обеспечивать электроэнергией расположенный рядом вычислительный комплекс. Это снижает потери при передаче энергии и упрощает инфраструктуру.

«Такие проекты помогут развивать атомную энергетику и покрывать растущий спрос», — отметил глава GE Vernova Скотт Стразик.

Главный вопрос — удастся ли действительно сэкономить время и деньги. В атомной энергетике подобные обещания часто сталкиваются с задержками и удорожанием.

Кроме того, использование газа как промежуточного этапа может вызвать споры, поскольку это ископаемое топливо. С другой стороны, разработчики рассматривают его как временное решение, которое позволит быстрее перейти к более стабильной атомной генерации.