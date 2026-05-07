В Шотландии нашли уникальный средневековый зубной протез из золота

Археологические находки часто подтверждают печальную истину: зубы доставляли человечеству страдания во все времена. Новое исследование, опубликованное в British Dental Journal, доказывает, что даже столетия назад люди были готовы на сложные и дорогостоящие процедуры ради сохранения способности жевать и эстетики.

В центре внимания ученых оказался скелет мужчины из Абердина, чья челюсть сохранила уникальный артефакт — самый ранний из известных в Шотландии зубных мостов, сообщает Phys.org.

Редкая находка в «церковных закромах»

История открытия началась еще в 2006 году при раскопках в церкви Святого Николая в Абердине. Тогда исследователи извлекли останки почти 900 человек, около 3,5 тонн костного материала. Храм, бывший одним из крупнейших в Шотландии в XIV–XVI веках, стал настоящей сокровищницей для антропологов.

В ходе недавнего масштабного переисследования находок ученые обнаружили нижнюю челюсть, принадлежавшую мужчине среднего возраста. Между его зубами была протянута тонкая золотая проволока. С помощью радиоуглеродного анализа и электронной микроскопии удалось установить: этот человек жил между 1460 и 1670 годами.

Конструкция представляла собой так называемую лигатуру — золотую нить, которая либо удерживала расшатанный зуб, либо фиксировала на месте искусственный протез. Характерные следы на костной ткани и эмали подтвердили: мост был установлен при жизни и долго использовался.

Технологии и статус: 20-каратное золото

Анализ состава проволоки показал, что она изготовлена из высокопробного 20-каратного золотого сплава. В тот период в Абердине работало как минимум 22 ювелира, чьей квалификации было достаточно для создания подобного изделия. Это открытие подчеркивает важный социальный аспект: стоматология того времени была привилегией богатых.

До того как в XIX веке стоматология стала врачебной профессией, лечением зубов занимались вовсе не врачи. За это отвечали цирюльники или специальные умельцы — «дентаторы». Именно к такому мастеру обратился состоятельный житель Абердина, чтобы восстановить свою улыбку.

Грех и эстетика: почему это было важно

Мотивы пациента были не только практическими. В позднем Средневековье и раннем Новом времени внешность человека считалась прямым отражением его морального облика. Болезни и физические недостатки часто трактовались как следствие греховной жизни.

«Социальная значимость улыбки заставляла тех, кто мог себе это позволить, искать способы исправления дефектов», — отмечают авторы исследования.

Золотой мост помогал не только жевать, но и поддерживать статус добропорядочного гражданина.

Эта находка стала важным дополнением к истории медицины. Хотя подобные конструкции находили в Египте и Словении, для Северной Европы такие артефакты старше XVII века — огромная редкость. Шотландский «золотой мост» доказывает, что даже в суровые времена позднего Средневековья люди ценили качественное лечение и мастерство ремесленников, готовых бросить вызов разрушительному воздействию времени на человеческий организм.