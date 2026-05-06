Тверские ученые придумали дорожное покрытие на полимерных подкладках для Арктики

Учёные Тверского государственного технического университета запатентовали новую конструкцию дорожного покрытия. Ключевой элемент — жёстко-упругие подкладки из поликарбоната в виде полос под стыками плит. Промежутки заполняют песком. Разработка особенно подходит для сборно-разборных дорог в Арктике, так как снижает деформации и упрощает конструкцию.

Подкладки имеют внутренние каналы (рёбра) и укладываются непрерывно по всей ширине покрытия. Они помогают равномернее распределять нагрузку от транспорта, уменьшать просадки грунта. При необходимости подкладки можно усилить дополнительными рёбрами. Технология запатентована.

Новое покрытие предназначено для сложных климатических условий, где обычные дороги быстро разрушаются из‑за морозного пучения и слабых грунтов. Благодаря полимерным вставкам плиты меньше смещаются, а сама конструкция становится проще и надёжнее. Это может ускорить строительство временных и постоянных дорог в арктической зоне.

«Учёные тверского государственного политехнического университета разработали новую конструкцию дорожного покрытия на полимерных подкладках, предназначенную для повышения устойчивости дорожных плит, в том числе в условиях Арктической зоны. Разработка защищена патентом RU №2832124», — сказано в сообщении пресс-службы ВУЗа.