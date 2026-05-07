Названо возможное местонахождение Ковчега Завета

Американский археолог Крис МакКинни выдвинул теорию о возможном местонахождении Ковчега Завета. Он считает, что библейский сундук с 10 заповедями находится в Городе Давида – древнейшем районе Иерусалима, пишет Metro.

Как рассказывает Библия, позолоченный деревянный сундук был создан израильтянами после исхода из Египта примерно в XIII веке до нашей эры. МакКинни убежден, что ковчег был намеренно спрятан во время нашествия вавилонян, и ключевую роль в его спасении сыграл пророк Иеремия, который укрыл реликвию в подземных пространствах Города Давида, чтобы защитить ее от захватчиков.

Чтобы доказать теорию, ученый и его команда планируют провести "беспрецедентное сканирование" древних подземелий с использованием мощных технологий для обнаружения зарытых металлов и скрытых камер на большой глубине.

Поскольку ковчег, согласно библейскому описанию, был покрыт чистым золотом внутри и снаружи, современные георадары и металлодетекторы способны зафиксировать его присутствие, даже если он находится глубоко под землей.

