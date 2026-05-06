Ученые исследовали ледники и озера Земли Франца-Иосифа: первые итоги арктической экспедиции

Директор национального парка «Русская Арктика» Александр Кирилов подвел первые итоги работы постоянно действующей комплексной научной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа: ученые создали 3D-модель участка ледника Кропоткина и измерили глубины арктических озер. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Кирилов подчеркнул, что ученым удалось полностью выполнить все запланированные задачи. В этом году исследователи впервые провели детальную съемку выводной части ледника Кропоткина со стороны бухты Северная. На протяжении трех километров специалисты фиксировали состояние льда, чтобы создать точную трехмерную модель.

Летом планируется провести повторную проверку – это поможет наглядно оценить, какой объем льда теряет Арктика из-за повышения температур.

Ученые расширили сферу работ, впервые проведя геофизические исследования глубин двух озер на территории «Русской Арктики». Важным техническим обновлением стала установка автономного измерительного комплекса для экологического мониторинга. Это многофункциональное оборудование было создано в России. Комплекс предназначен для работы в суровых условиях высоких широт.

Комплексная экспедиция Русского географического общества (РГО) и нацпарка «Русская Арктика» постоянно действует на архипелаге с 2021 года. Кирилов подчеркнул, что она позволяет вести системный мониторинг региона.

– Такой массив актуальной научной информации, безусловно, важен для реализации задач Стратегии развития арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, сказал Александр Кирилов.

Первый в 2026 году полевой сезон комплексной экспедиции стартовал в середине апреля. Директор департамента экспедиционной деятельности РГО Наталия Белякова ранее сообщила, что в конце лета откроется окно для изучения объектов на свободной ото льда территории архипелага.