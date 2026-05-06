Исследование: мужчины больше вредят планете, чем женщины

«Маскулинное поведение» вредит планете, уверены авторы редакционной статьи в журнале NORMA: International Journal for Masculinity Studies под заголовком «Мужчины, маскулинность и планета на исходе (М)Антропоцена».

Термин (M)Anthropocene введен намеренно, дабы подчеркнуть, что нынешний экологический кризис связан не с «человечеством в целом», а прежде всего с деятельностью белых мужчин, принадлежащих к элите из привилегированных западных стран.

Двойной спецвыпуск издания собрал новые данные 22 ученых из 13 стран, касающиеся самых разных вопросов: от климатического отрицания в канадской трубопроводной политике и воздействия китайской политики на экологию Тихого океана до пропагандирующих мясоедение блогеров в Финляндии и экоактивистов в Африке, Латинской Америке, Великобритании и мире в целом.

«Проведено немало исследований, которые показывают явное негативное влияние поведения некоторых мужчин на окружающую среду и климат. Но что удивительно, этот момент почти не учитывается в большинстве дискуссий и политических решений, направленных на построение более устойчивого мира», — отмечает профессор Джефф Хирн из Хаддерсфилдского университета, один из редакторов номера.

Всего их четверо. В «вину» мужчинам они вменяют:

У мужчин, как правило, больше углеродный след и выше экологическое воздействие за счет потребления — особенно в сферах поездок, транспорта и туризма.

Мужчины в среднем меньше обеспокоены изменением климата и реже готовы менять свои повседневные привычки, чтобы смягчить его последствия.

Мужчины проявляют меньше амбиций и активности в экологической политике, а также реже поддерживают партии, выступающие за экологическую справедливость.

Мужчины чаще вовлечены во владение, управление и контроль над тяжелой, химической, углеродоемкой промышленностью, индустриализированным сельским хозяйством, добывающими отраслями с высоким воздействием на природу, а также, что не менее важно, над милитаристскими структурами, чье разрушительное влияние на экологию общеизвестно.

У сторонников правых политических убеждений климатическому отрицанию часто сопутствует мизогиния.

Вышеперечисленные деструктивные модели поведения особенно характерны для мужчин из элиты стран глобального Севера.

Однако некоторые мужчины уже активно и энергично работают над тем, чтобы изменить эти тенденции. Кроме того, авторы материала подчеркивают, что причиной экокризиса считают не пол сам по себе и даже не гендер (хотя используют формулировку «люди, идентифицирующие себя как мужчины»), а гегемонную маскулинность — социокультурный ориентир.