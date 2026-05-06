В Норвегии нашли золотое украшение ножен меча возрастом 1500 лет

В Санднесе на юго-западе Норвегии после сильной бури местный житель обнаружил редкий артефакт эпохи Великого переселения народов. Под вывороченными корнями дерева он заметил металлический блеск и поднял небольшой предмет, который позже археологи идентифицировали как золотую фурнитуру ножен меча возрастом около 1500 лет.

На место оперативно прибыли специалисты Археологического музея Ставангера. По их оценке, находка относится к первой половине VI века и связана с военной элитой, контролировавшей регион в период активных миграций и политической нестабильности в Северной Европе.

Редкий предмет статуса и власти

Артефакт представляет собой небольшую золотую пластину шириной около шести сантиметров и весом 33 грамма. Несмотря на скромные размеры, он был частью дорогого парадного оружия. Подобные элементы украшали ножны мечей, принадлежавших людям высшего ранга — вождям и их ближайшему окружению.

Археолог Хакон Рейерсен отметил, что подобные находки крайне редки.

«Шансы найти что-то подобное минимальны», — говорится в заявлении музея.

Всего в Северной Европе известно лишь около 17 аналогичных предметов, и это первая находка такого типа в регионе Рогаланд.

Следы использования и неожиданные детали

Особый интерес вызывает состояние артефакта. В отличие от многих подобных золотых украшений, которые обычно находят почти нетронутыми и связывают с ритуальными функциями, этот экземпляр заметно изношен.

По словам исследователей, это может означать, что предмет не лежал в сокровищнице и не использовался исключительно как символическая вещь. Его могли носить регулярно, закрепляя на мечe, который действительно применялся в жизни владельца.

На поверхности сохранились следы филигранной техники — тонкой работы из золотых проволок и зерни, создающей сложный орнамент. Несмотря на повреждения, декоративная структура сохранилась достаточно хорошо.

Зернь — это техника ювелирного декора, при которой поверхность украшают очень мелкими золотыми или серебряными шариками, припаянными к основе.

Художественный язык Скандинавии VI века

Украшение выполнено в характерном для Скандинавии раннего Средневековья «зверином стиле». Это система узоров, где переплетенные фигуры животных и гибридных существ образуют сложную композицию.

Такой тип декора относится к позднему этапу звериного стиля — традиции, в которой изображения животных и их переплетения формировали сложный узор — и позволяет достаточно точно датировать изделие первой половиной VI века.

Возможное ритуальное значение

Место находки также имеет значение для интерпретации. По данным археологов, предмет лежал в естественной трещине скалы, а не был потерян случайно. Это дает основания рассматривать его как намеренное подношение.

Подобные практики известны в Скандинавии того периода: ценные вещи, включая золото и оружие, могли приноситься в жертву вождями в периоды кризисов или смены власти. Это одновременно имело религиозный смысл и подчеркивало статус дарителя.

Район находки уже ранее давал важные археологические свидетельства. В окрестностях Риарена и Хова находили серебряные шейные кольца с золотыми элементами, а также римский бронзовый котел, датируемый примерно 300 годом нашей эры. Все это указывает на длительное существование здесь центра власти и богатства.

Археологи считают, что находка подтверждает существование здесь местной элиты в эпоху Великого переселения народов. По их мнению, это мог быть вождь с вооруженной дружиной, который подчеркивал свой статус богато украшенным оружием.