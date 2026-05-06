Redmi Watch 6 вышли за пределами Китая с повышенной ценой

Xiaomi выпустила за пределами Китая Redmi Watch 6 в базовой версии и с поддержкой NFC. Об этом сообщает GizmoChina.

© Xiaomi

Новые часы уже появились в Польше и других странах, где базовая версия оценивается примерно в $124 (около 9,3 тыс. руб.), тогда как за модификацию с NFC просят примерно $137 (около 10,3 тыс. руб.). Для сравнения, на старте продаж в Китае устройство предлагалось за 599 юаней (около 6,6 тыс. руб.).

Redmi Watch 6 оснащены 2,07-дюймовым OLED-дисплеем с 2,5D-стеклом и яркостью до 2000 нит. Устройство предусматривает широкий спектр сценариев использования, включая поддержку более 150 видов физической активности.

Функциональность также включает отслеживание пульса и уровня кислорода в крови, а для повышения точности навигации применяется двухчастотный GPS. Корпус часов весом 31 грамм выполнен из алюминия.

Автономность обеспечивается аккумулятором емкостью 550 мАч, которого, по заявлениям производителя, хватит до 24 дней в энергосберегающем режиме, до 12 дней при активном мониторинге показателей здоровья и около недели при использовании функции Always On Display.