NASA впервые сняло загадочную луну Юпитера

Космический аппарат Juno передал на Землю изображение одного из самых малоизученных тел в системе Юпитера — спутника Фивы (Thebe). Снимок сделан 1 мая 2026 года с расстояния около 5 тысяч километров, сообщает NASA.

Фива — второй по величине внутренний спутник газового гиганта. Она играет ключевую роль в формировании так называемого «паутинного» кольца Юпитера: поверхность спутника постепенно теряет пыль, которая затем рассеивается по орбите и поддерживает эту тонкую кольцевую структуру.

Изображение получила камера Stellar Reference Unit. Ее изначальная задача — навигация по звездам, но высокая чувствительность к слабому свету превратила прибор в полноценный научный инструмент. Ранее с его помощью уже фиксировали необычные атмосферные явления на Юпитере, включая мелкие молнии, и изучали кольца планеты.

Разрешение снимка — около 3 километров на пиксель. Для такого удаленного и слабо освещенного объекта это один из самых детализированных кадров на сегодня.

Миссия Juno продолжает исследовать не только сам Юпитер, но и его спутники с кольцами. Навигационная камера, созданная для инженерных задач, постепенно становится одним из ключевых научных приборов — и снимок Фивы прямое тому подтверждение.