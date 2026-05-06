Раскрытие данных об НЛО может изменить представления о Библии

Американские религиозные лидеры заявили, что правительственные чиновники предупреждали их о грядущем раскрытии информации об НЛО. По их словам, власти опасаются, что нехристиане запаникуют и начнут искать ответы у церквей, сообщает Daily Mail.

В необычной встрече в горах Теннесси участвовали около шести христианских лидеров, включая епископа Алана ДиДио. Он подтвердил, что обсуждалось расследование преступлений при извлечении и обратном инжиниринге технологий, созданных ИИ. Также говорили о пропагандистском плане, разработанном до раскрытия информации.

Евангелист Тони Меркель добавила, что чиновники из разведки, которые проводили встречу, обеспокоены тем, как новости об НЛО повлияют на организованные религии. По ее словам, их цель — подготовить христиан к грядущим событиям.

Пасторы считают, что публикация доклада об НЛО станет частью плана, который отвратит людей от веры в Иисуса. Библия называет это «великим обманом». По их мнению, разоблачение может представить христиан «плохими парнями», тормозящими развитие человечества.

Некоторые политики связывают инопланетную жизнь с библейскими существами. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что это не инопланетяне, а демоны. Конгрессвумен Анна Паулина Луна назвала их «межпространственными» и призвала читать «Книгу Еноха» — о 200 ангелах, спустившихся на Землю. Она утверждает, что видела фото летательных аппаратов, созданных не человеком.