Ученые разрушили миф о «фотографической памяти»

По версии Голливуда, фотографическая память — неотъемлемый атрибут гениальных детективов, шпионов, убийц и прочих гениев. Правда, в реальности это так не работает: человеческая память куда сложнее, чем можно подумать. Портал theconversation.com рассказал, почему.

Миф о фотографической памяти очень распространен, потому что сама идея звучит интригующе — но, к сожалению, она не соответствует реальности. Человеческая память не работает как записывающее устройство; память — реконструктивный процесс даже среди самых одаренных, исключительных людей.

При попытке вспомнить какое-либо событие, память не передает их мозгу в одном и том же виде каждый раз, потому что обработка старых воспоминаний — не такая простая процедура, как воспроизведение запылившейся, статичной пластинки.

В реальности, память восстанавливает события прошлого по остаточным фрагментам опыта, доступным в момент, когда воспоминание нужно. На точность воспоминаний влияет ряд факторов, включая, например, по каким признакам человек пытается что-то вспомнить. Актуальные знания, намерения, цели и настроение — тоже немаловажные детали.

Поскольку каждый из этих факторов динамичен и меняется в реальном времени, сегодня вы можете вспомнить какое-то событие не так, как вчера, пусть различия и могут быть маленькими. А завтра воспоминание изменится вновь. Наша память не только неполная, но и достаточно неточная.

У некоторых людей и впрямь выдающаяся память. Они могут запоминать тысячи цифр или последовательность карт в колоде за считанные минуты. Их достижения реальны, но они не являются результатом памяти: такие люди используют специальные стратегии, которые требуют тысячи часов практики. Если исключить эти мнемонические трюки, то их память в повседневной жизни фактически ничем не отличается от памяти обычных людей.

Пожалуй, ближайшим аналогом фотографической памяти в научной литературе можно назвать эйдетическое воображение: форму ментальной визуализации, при которой люди кратковременно «видят» изображения, которые они тщательно изучили заранее. Данная способность редка и встречается преимущественно у детей; обычно она пропадает к подростковому возрасту. Но даже на пике она далека от голливудского идеала, потому что эйдетические картинки быстро пропадают и не предлагают 100% точности. Детали могут либо отсутствовать, либо быть подвергнутыми искажениям.

Миф о фотографической памяти подпитывает идею, что, если человек что-то забыл — значит, у него проблемы с памятью. Но это тоже не соответствует реальности: забвение — функциональный, полезный механизм, без которого человек не мог бы жить.

Например, люди используют воспоминания о прошлом, чтобы предсказывать будущее. Идеальная память при таком раскладе была бы ловушкой. А забывание размывает детали специфических эпизодов, сохраняя в памяти лишь их суть, чтобы человек мог применить прожитый опыт к непривычным ситуациям — не только тем, что точь-в-точь соответствуют прошлому.

Помимо этого, забывание помогает нам беречь эмоциональное здоровье. Притупление воспоминаний о негативных событиях позволяет человеку проще пережить стресс; представьте, каково было бы помнить худший день своей жизни во всех подробностях. Даже самосознание человека не смогло бы функционировать, потому что воспоминания о прошлом служат фундаментом нашей личности. Для того, чтобы поддерживать стабильный концепт себя, люди селективно модифицируют или забывают определенные воспоминания, которые подвергают их самосознание сомнению.

Редкие люди, обладающие памятью, близкой к идеальной, раскрывают ее недостатки. Те, у кого очень подробная автобиографическая память, помнят практически каждый день собственной жизни в деталях. Но их экстраординарная способность, судя по всему, стала результатом компульсивных размышлений о прошлом с целью привязки воспоминаний к конкретным датам. При этом данный навык ограничен автобиографическими событиями и точно так же, как и другие воспоминания, подвержен искажениям.