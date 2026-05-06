ИИ-модель Сбера победила на международных онлайн-соревнованиях

Российская ИИ-модель Сбера Green-VLA (Vision–Language–Action) на основе GigaChat стала лучшей на онлайн-этапе международных соревнований AgiBot World Challenge, сообщает пресс-служба Сбера.

Всего в онлайн-соревнованиях принимали участие 79 команд из России, Южной Кореи и Китая.

В рамках онлайн-этапа ИИ-модели соревновались в выполнении задач человекоподобных роботов, среди которых сортировка товаров, уборка и перенос предметов.

Очный этап соревнований пройдет 1 июня на конференции ICRA в Вене.

Напомним, на конференции AI Journey в ноябре 2025 года Сбер показывал своего робота Грина под управлением этой системы.