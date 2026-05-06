Pornhub открыл доступ новым пользователям через верификацию Apple

После трехмесячного ограничения Aylo возобновила доступ к Pornhub для новых пользователей в Великобритании при условии прохождения процедуры подтверждения возраста с использованием устройств Apple. Об этом говорится на сайте материнской компании Pornhub.

С выходом iOS 26.4 в iPhone была внедрена технология верификации возраста на уровне устройства. Она предполагает подтверждение совершеннолетия через привязанные к аккаунту данные, включая банковскую карту или удостоверение личности. Для пользователей младше 18 лет автоматически активируются ограничения на доступ к контенту.

Ограничения на регистрацию новых пользователей были введены на фоне вступления в силу в 2025 году закона Online Safety Act, направленного на защиту несовершеннолетних в интернете. Документ обязывает платформы внедрять механизмы проверки возраста.

При этом в The Guardian ранее отмечали, что обязательная идентификация пользователей на подобных ресурсах вызывает споры с точки зрения конфиденциальности и практической реализации.