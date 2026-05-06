Ученые выяснили, где находилась Балтика 616 млн лет назад

Сотни миллионов лет назад древний континент Балтика находился вблизи экватора, утверждают авторы нового исследования. Очередная попытка раскрыть так называемую эдиакарскую палеомагнитную загадку представлена в журнале Geochemistry, Geophysics, Geosystems.

Около 600 миллионов лет назад континенты еще странствовали по Земле, не успев занять свои нынешние места. Ученым никак не удавалось точно определить их положение в эдиакарии, как называется тот период. Геомагнитное поле в ту пору было крайне нестабильным, и стандартные методы расчета положения материков на основе магнитных записей дают весьма противоречивые результаты. Особенно много споров вызывает местоположение Балтики, ныне образующей геологическое ядро Северной и Восточной Европы.

Образцы для исследования собрали близ норвежского города Эгерсунн. Там остались дайки — магматические жилы, застывшие в ту пору, когда кора Балтики растягивалась, и из недр наверх поднималась расплавленная порода. Затвердевая, магма фиксировала «снимки» геомагнитного поля, а заодно и информацию о положении самой Балтики.

Изучение этих образцов показало, что магнитная история древних пород куда сложнее, чем предполагали ученые. В пробах обнаружилась хаотичная смесь как минимум шести различных магнитных сигналов. Некоторые из них, судя по всему, стали результатом более поздних геологических процессов, которые претерпевали дайки.

Три сигнала, похоже, сохранились с самого эдиакария. Однако два из них расходятся с третьим — наиболее правдоподобным, который помещает Балтику вблизи экватора. Само существование этих разнонаправленных сигналов подтверждает гипотезу о том, что геомагнитное поле в ту эпоху вело себя странно, и добавляет новую сложность в и без того запутанную картину.

Основываясь на новых результатах, исследователи рассчитали уточненные координаты эгерсундского палеомагнитного полюс того времени: 20,8° с. ш., 89,0° в. д. — это расходится с предыдущими оценками.

Исходя из этих данных, они предполагают, что Балтика находилась у экватора, по соседству с Лаврентией, но была слегка повернута по часовой стрелке по сравнению с тем, как изображают ее прежние реконструкции.

Хотя исследование не смогло раскрыть вышеупомянутую эдиакарскую палеомагнитную загадку, оно показало, насколько эффективным в этом смысле может быть комплексный подход, объединяющий палеомагнетизм, минералогию, геохимию и микроскопию.