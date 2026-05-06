Google не смогла добавить аналог Face ID в Pixel 11

Google, похоже, отложила выпуск продвинутой системы разблокировки по лицу, которая «могла бы соперничать с Face ID Apple». Как пишут западные СМИ, проект под кодовым именем Toscana вряд ли появится в грядущих смартфонах Pixel 11.

© Google

Система должна была использовать инфракрасные датчики (в том числе, возможно, под экраном), чтобы быстро узнавать владельца. Даже в темноте.

Google уже пробовала внедрить подобную технологию в Pixel 4. Там использовался специальный радар. Однако вскоре выяснилось, что телефон можно разблокировать даже с… закрытыми глазами. В итоге Google отказался от сложного оборудования в следующих моделях.

Лучше подождать, чем получить сырой продукт.