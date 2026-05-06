В Румынии нашли древнее аварское захоронение

В ходе дорожных работ на западе Румынии специалисты обнаружили уникальный погребальный комплекс времен Аварского каганата с останками воина и лошади.

Древнее захоронение, относящееся к VI–VII веку нашей эры, было найдено во время строительства кольцевой автодороги вокруг города Тимишоары, передает ТАСС. Об открытии сообщило региональное управление дорог и мостов.

«В ходе археологических исследований на западном участке кольцевой автодороги Тимишоары был обнаружен погребальный комплекс, датируемый VI–VII веком н. э., относящийся к аварскому каганату – конным воинам, которые присутствовали в то время [на территории современной] Центральной и Восточной Европы», – говорится в заявлении ведомства.

В ходе раскопок археологи нашли останки всадника и его лошади. Рядом с ними покоились фрагменты золотых, серебряных и бронзовых изделий, подчеркивающих высокий социальный статус погребенного.

Аварский каганат существовал в Европе с VI по IX век в период Великого переселения народов. Это государство охватывало земли современных Венгрии, Австрии, Румынии и ряда других стран. Оно пало в 823 году под натиском Болгарии и племен франков. Происхождение аваров до сих пор вызывает споры среди ученых: одни считают их потомками раннемонгольских племен, другие относят к тюркоязычному этносу.

