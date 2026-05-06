Chrome уличили в скачивании ИИ-модели без уведомления пользователей

Пользователи Google Chrome пожаловались на неожиданное увеличение объема установленного приложения. Оказалось, что браузер может загружать дополнительные компоненты без уведомления пользователей, сообщает Tom's Guide.

Выяснилось, в компьютерах ряда пользователей появился файл weights.bin объемом около 4 Гб. Предположительно, это файлы локальной ИИ-модели Gemini Nano, предназначенной для выполнения задач без подключения к интернету.

Загрузка осуществляется в фоновом режиме и не сопровождается уведомлениями или отдельным разрешением пользователя. При этом даже после удаления файла система может повторно загрузить компонент, если соответствующие функции остаются активными.

Для полного отключения необходимо деактивировать ИИ-инструменты, включая экспериментальные параметры в разделе настроек chrome://flags. Сам файл располагается в директории установки браузера, которая зависит от операционной системы. Например, в Windows файл weights.bin хранится в Program Files в папке OptGuideOnDeviceModel.