Находка: 9000 лет назад уже была технология, считавшаяся древнеримской

Археологические раскопки на археологическом памятнике Мотца, расположенном к западу от Иерусалима, принесли сенсационные результаты. Ученые обнаружили, что жители поселения эпохи докерамического неолита (7100–6700 гг. до н. э.) владели технологией создания сверхпрочных известковых полов, которая, как считалось ранее, была изобретена римлянами лишь 8000 лет спустя.

Исследование, опубликованное в Journal of Archaeological Science, заставляет историков полностью пересмотреть уровень технических знаний мастеров каменного века, сообщает Phys.org.

Загадка доломитовой извести

Открытие связано не с обычным известняком, а с использованием доломита. Традиционная известковая штукатурка получается путем обжига известняка и последующего гашения водой. Это прочный материал, известный человечеству уже 10–12 тысяч лет.

Однако изготовление доломитовой извести — задача куда более сложная. Процесс требует строгого температурного режима (ниже 900°C) и специфических условий обжига.

Результатом таких усилий становится материал, значительно превосходящий обычную известь по прочности и водонепроницаемости. Использование доломита позволяло экономить топливо, так как он обжигается при более низких температурах, чем кальцит, обеспечивая при этом более долговечный результат.

До сих пор древнейшие свидетельства использования этой сложной технологии относились к периоду Древнего Рима.

Мастера неолита из Мотцы

Жители Мотцы 9000 лет назад не просто обжигали случайные камни. Исследование показало, что они четко разделяли кальцит и доломит, используя их для разных типов покрытий. Кроме того, они использовали специализированные печи: на месте раскопок найдены остатки двух печей-ям диаметром до 2,6 метра. Одна из них предназначалась исключительно для обжига кальцита, другая — для доломита.

Ученые обнаружили два типа полов. В одних доломит служил лишь наполнителем (крошкой), а в других — полностью перекристаллизованным связующим веществом. Это доказывает, что древние мастера успешно освоили и завершили сложный «доломитово-известковый цикл».

Технологический взлет и забвение

Особенно поражает сохранность находок. Полы более раннего периода (средний неолит) были покрыты красным пигментом и сохранились в идеальном состоянии. Поздние образцы стали более тонкими и пористыми, что может указывать на изменение строительных стандартов внутри сообщества.

«Жители Мотцы не только использовали доломит как наполнитель, но и довели до совершенства его использование в качестве связующего, несмотря на все технические трудности», — отмечают авторы исследования.

Самое загадочное в этой истории то, что после исчезновения поселения в Мотце уникальная технология была утрачена. Человечеству потребовались тысячи лет, чтобы снова научиться создавать материалы такого качества. Исследование подчеркивает: история прогресса не всегда линейна, и неолитические сообщества обладали интеллектуальным потенциалом, который мы только начинаем осознавать.