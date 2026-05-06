Ученые из РФ создали индекс оценки напряженности в Персидском заливе

Специалисты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» разработали специальный «Индекс напряженности Залива» для оценки ситуации в Персидском заливе, сообщил директор Центра междисциплинарных исследований Марат Зембатов.

Индекс показывает текущее состояние и прогнозы конфликта, пояснил Зембатов ТАСС.

Методика базируется на восьми группах показателей, обновляемых ежедневно. Они учитывают военно-оперативную обстановку, логистику, инфраструктуру, экспорт, цены, гуманитарную ситуацию и дипломатическую активность.

В основе индекса лежат более 70 показателей из открытых источников. Учитываются данные о поражении объектов, колебаниях цен на энергоносители и сырье, а также состояние морского судоходства и страхования. Ключевым элементом стал коэффициент P7, оценивающий вероятность переломного события в ближайшие семь дней.

В начале мая Тегеран запланировал ввести обновленный режим контроля над Персидским заливом.

В среду госсекретарь США Марко Рубио заявил, что операция «Эпическая ярость» против Ирана завершена, США достигли целей этой операции.

Также он сообщал о желании Вашингтона заключить с Тегераном всеобъемлющий меморандум о взаимопонимании.