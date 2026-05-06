Американский астронавт рассказал о встрече с внеземным разумом

Американский астронавт Брайан Бинни рассказал о своем контакте с неопознанными летающими объектами (НЛО), о котором молчал много лет. Об этом, ссылаясь на снимавшийся в течение пяти лет документальный фильм, сообщает газета Daily Mail.

© Газета.ru

По словам Бинни, встреча с неземным разумом произошла у него не на орбите, а в спальне собственного дома в Калифорнии. Ранним утром в декабре 2003 года астронавт увидел, что два ярких огонька подлетели прямо к окну и направились к его телу, будто намереваясь изучить, но в итоге, не нашли ничего интересного. Бинни подчеркнул, что такие вспышки света он никогда не видел, ни до, ни после.

Астронавт хранил молчание об этом случае многие годы и решился рассказать о нем только почти через 20 лет.

Трамп анонсировал скорую публикацию данных по НЛО

Исполнительный продюсер документального фильма призвал серьезно отнестись к этому рассказу, учитывая безупречную репутацию Бинни как военного летчика и астронавта.

28 марта вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что считает НЛО демонами, а не пришельцами.

В конгрессе США потребовали от властей публикации сведений об НЛО.