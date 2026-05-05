Неизвестный организм выявили глубоко в море у Японии

Учёные зафиксировали в глубоководной впадине у берегов Японии неизвестный организм, который не удалось отнести ни к одной из известных групп. Об этом сообщает издание Naked Science.

Необычное существо попало в объектив камер во время экспедиции, охватившей три крупнейших желоба региона — Идзу-Огасавара, Японский и Рюкю. Исследования длились около двух месяцев, для погружений использовался пилотируемый батискаф Limiting Factor.

В ходе работы специалисты обнаружили 108 различных групп глубоководных организмов. Однако один из них — бледное тело с симметричной структурой и характерными выростами — не удалось точно классифицировать. Его заметили почти у самого дна желоба Рюкю на глубине порядка 9130 метров, где давление многократно превышает показатели на поверхности.

Изначально рассматривалась версия, что речь может идти о голожаберном моллюске. На это указывали внешние признаки, включая разделение тела и выросты, похожие на ринофоры. Однако часть исследователей указала на несоответствие: придатки выглядят слишком жесткими для представителей этой группы. В итоге организм описали как имеющий сходство с моллюсками, но без окончательной классификации.

Отмечается, что глубина обнаружения более чем вдвое превышает прежние находки голожаберных моллюсков, которые фиксировались на уровне около 4000 метров. Тогда обнаруженный экземпляр также не удалось точно определить, и он получил неофициальное название «таинственный моллюск».

По мнению исследователей, подобные находки подтверждают, что глубоководные экосистемы остаются слабо изученными, а экстремальные условия больших глубин могут скрывать формы жизни с уникальными анатомическими и физиологическими особенностями.