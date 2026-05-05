Нацмессенджер MAX присоединился к акции «Бессмертный полк онлайн»

В национальном мессенджере MAX запустят онлайн-шествие акции "Бессмертный полк онлайн". Пользователи смогут подать заявку на участие через специальный чат-бот, а также воспользоваться дополнительными праздничными сервисами, включая создание открыток и отправку тематических стикеров. Об этом "Газете.Ru" сообщили в пресс-службе мессенджера MAX.

Прием заявок на участие открыт до 6 мая включительно. Для регистрации необходимо перейти в чат-бот "Бессмертный полк онлайн" внутри приложения, выбрать соответствующую опцию, указать федеральный округ, загрузить фотографию участника войны, добавить его имя и сведения о боевом пути, после чего отправить заявку.

Помимо участия в шествии, пользователям доступен "Конструктор открыток", позволяющий создавать поздравления ко Дню Победы и делиться ими как внутри MAX, так и через другие приложения. Также к празднику в мессенджере появился набор анимированных стикеров "Победный".

MAX представляет собой цифровую платформу пользовательских сервисов, включающую чаты, аудио- и видеозвонки, обмен файлами, голосовые сообщения и денежные переводы.