Apple продлила производство iPhone 17

В Сети продолжают распространяться слухи, что Apple не станет анонсировать новый iPhone этой осенью. Теперь в пользу теории о переносе iPhone 18 говорит ещё одна утечка.

По информации инсайдера, Apple официально продлила производство базовой модели iPhone 17. Компания даже увеличивает производственные мощности, рассчитывая на более длительный цикл продаж, чем обычно. Ранее производство постепенно прекращали к осени, чтобы уделить внимание следующей модели, но в случае с iPhone 18 такого не происходит.

Впервые слухи о переносе выхода iPhone 18 появились ещё в ноябре. Зимой также сообщалось, что Apple может увеличить цены на свои смартфоны из-за дефицита памяти.