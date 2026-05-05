Сальников: Леонид Бобе стоял у истоков разработки систем жизнеобеспечения МКС

Указом президента Владимира Путина звание Героя Труда России присвоено начальнику лаборатории Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения (АО "НИИхиммаш") Леониду Бобе. О коллеге и своем учителе "РГ" рассказал ведущий научный сотрудник Отдела систем водообеспечения пилотируемых космических комплексов института Николай Сальников:

- Леонид Сергеевич Бобе - один из ведущих инженеров-механиков, специалист по системам жизнеобеспечения экипажей космических летательных аппаратов. Без преувеличения, во многом именно благодаря ему наши космонавты могут сегодня жить и работать на Международной космической станции не просто долго, а очень долго. В перспективе открыты и дальние межпланетные полеты.

Я часами могу рассказывать про этого человека. Он - мой наставник. Помог мне войти в научный мир. Из всех его достижений трудно выделить что-то одно, но для меня его главная заслуга - разработка регенерационных систем жизнеобеспечения для космических станций. Леонид Сергеевич стоял у самых истоков этого направления и по сей день участвует в модернизации и поддержании систем жизнеобеспечения МКС.

На перспективных станциях ежесуточный расход воды на члена экипажа может достигать 9,2 литра

Язык химии сложный. Но если совсем "на пальцах": суть одной из первых внедренных с участием Леонида Сергеевича систем - регенерации воды из конденсата атмосферной влаги (СРВ-К) - в том, что она перерабатывает все, что испаряется с тела человека. Внедрение начиналось на станциях "Салют", затем на "Мире". Сейчас система успешно работает на МКС. Жидкость конденсируется и поступает в СРВ-К, которая затем доводит ее до показателей питьевой воды. А питьевая вода на космической станции буквально на вес золота.

Если совсем просто, то поначалу процесс выглядел примерно так: воздух прогонялся через сушильно-холодильный агрегат. Влага там конденсировалась и подавалась в СРВ-К. Ученые выделяли в конденсате 200 примесей! Органические вещества окислялись до углекислого газа и воды. То, что не окислилось, сорбировалось на активированных углях. На выходе выдавалась дистиллированная вода, которая уже потом насыщалась солями и консервировалась ионами серебра. Потом систему модернизировали. И угли начали применяться намного совершеннее, и катализаторы эффективнее. Созданы новые марки сорбентов. Появились оригинальные сепараторы, насосы, теплообменники. "Русские опередили нас в этой области", - честно признавали американцы.

Леонид Сергеевич разработал уникальный статический сепаратор. Это устройство предназначено для отделения жидкости от воздуха в условиях невесомости: вода проходит через специальный материал, на поверхности которого удерживается жидкость, и откачивается, тогда как воздух продолжает движение. Несомненно, аппараты такого типа будут использоваться при полетах на Луну и дальше.

В настоящее время комплекс систем регенерации воды на МКС позволяет восстанавливать до 72% всей воды на станции (при внедрении перспективных систем - до 93%), что экономит ресурсы и уменьшает необходимость доставки воды с Земли. Космонавты пьют примерно 2-3 литра воды в день. А с учетом стирки одежды на перспективных станциях ежесуточный расход воды на человека может достигать 9,2 литра. Леонид Бобе предложил технологию регенерации санитарно-гигиенической воды, которая помогает существенно снизить затраты на очистку большого потока и повысить комфорт пребывания экипажа на орбите.

Космический эксперимент "Сепарация" - один из тех, которые проводят в настоящее время на МКС российские космонавты под нашим сопровождением. И который имеет огромное значение для будущих межпланетных миссий. Он состоит в испытании и отработке в условиях микрогравитации системы регенерации воды из урины. Дело в том, что данная технология может обеспечить до 30% потребности человека в воде - около 1,3 л на человека в сутки. Сначала мы доказали, что многоступенчатая вакуумная дистилляция может быть применена в условиях невесомости, а сегодня мы уже можем получать техническую воду из урины. После дальнейших ступеней очистки экипаж даже может использовать ее для питья и приготовления пищи. Таким образом организуется искусственный круговорот воды в космосе.

Так что правильно говорят, что ничто в космосе не пропадает зря: уже потребленные вода, кислород, атмосфера не идут в утиль, а восстанавливаются через сложную систему очистки. И вновь - в дело. Кто-то называет Леонида Сергеевича Бобе корифеем науки. Для меня он - гений. Столько всего изобрести! Он воспитал целое поколение специалистов, которые в настоящее время работают в космической отрасли. И счастье, что мне повезло работать под его руководством.

По результатам наших совместных исследований мы запатентовали устройство регенерации санитарно-гигиенической воды для космической станции. Мы разрабатывали это на будущее, так как оно особенно актуально для длительных полетов. Поддерживать гигиену экипажа на орбите достаточно сложно. Сейчас в дело идут влажные салфетки и полотенца. Но представляете, сколько их будет нужно в длительных перелетах? Для решения проблемы необходимо специальное оборудование для водных процедур, стирки одежды и регенерации воды. Работаем и в этом направлении.