Названы самые выгодные модели ноутбуков и компьютеров Apple

Яркий и бюджетный ноутбук Apple MacBook Neo за месяц подешевел в России на 10 тыс. руб. Об этом сообщает портал «Палач».

MacBook Neo в версии 8/256 Гб теперь предлагается в России в среднем за 64,5 тыс. руб., хотя месяц назад продавцы оценивали эту версию в 74,1 тыс. По словам экспертов, текущая стоимость делает модель одним из самых доступных устройств в экосистеме Apple, опережая по цене даже ноутбуки предыдущих поколений.

Кроме того, в линейке MacBook Air наблюдается снижение цен на ряд конфигураций, например, 13-дюймовый MacBook Air M5 (16/512 Гб) подешевел до 98,1 тыс. руб.

Флагманский MacBook Pro остается в более высокой ценовой категории: минимальная стоимость актуальных моделей превышает 150 тыс. руб.

Базовая версия компактного настольного компьютера Mac mini M4, в свою очередь, подорожала с 57,2 до 64,5 тыс. руб., что вызвано большим спросом на эту модель ИИ-энтузиастами и тем, что Apple сняла с продажи модификацию на 256 Гб, оставив только версию с накопителем на 512 Гб.