ЕС усилил давление на Anthropic из-за хакерской нейросети

Власти Евросоюза усиливают давление на американскую компанию Anthropic из-за отказа предоставить регуляторам доступ к новой нейросети Mythos, обладающей продвинутыми хакерскими способностями.

Американская компания Anthropic отказалась предоставить европейским регуляторам доступ к своей новой модели искусственного интеллекта Mythos, обладающей продвинутыми хакерскими способностями, передает Politico.

Представители Еврокомиссии и киберагентства ENISA планируют обсудить связанные с ней угрозы в Европарламенте.

«Тот факт, что Anthropic заявила о пропуске встречи, вызывает крайнее беспокойство», – заявила депутат Европарламента от Нидерландов Ким ван Спаррентак, инициировавшая дебаты.

Anthropic представила Mythos в начале апреля, отметив, что модель превосходит большинство людей в поиске и эксплуатации уязвимостей в программном обеспечении. Технологию скрыли от широкого использования из опасений, что она может попасть в чужие руки. Доступ к ней получили лишь 12 организаций, в основном американских, включая JPMorgan Chase. Европейские регуляторы и банки до сих пор не могут протестировать алгоритм и подготовиться к его воздействию.

Еврокомиссия ужесточает риторику. Представитель ведомства Томас Ренье сообщил, что с августа 2026 года, когда вступят в силу полномочия Управления по ИИ, власти обеспечат доступ к моделям. Кроме того, 30 депутатов Европарламента призвали разработать план защиты от хакерских рисков.

Ситуация в Брюсселе контрастирует с положением дел в США, где ведущие разработчики ИИ, включая Microsoft, xAI, Google DeepMind, OpenAI и Anthropic, договорились с правительством о проверке своих моделей на предмет угроз национальной безопасности перед их выпуском. Сенатор США Гэри Питерс выразил желание разобраться, почему Mythos не была предоставлена европейским регуляторам для оценки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Anthropic отложила публичный релиз модели Mythos Preview из-за ее способности быстро находить критические уязвимости.

Агентство национальной безопасности США задействовало эту мощную нейросеть для своей работы. Пентагон ранее признал данного разработчика искусственного интеллекта угрозой для цепочки военных поставок.