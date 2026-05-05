Аналитик рассказал, с чем связаны отключения интернета

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин заявил, что отключения интернета связаны с обеспечением безопасности.

В эфире Радио «Комсомольская правда» он напомнил, что решения об ограничениях принимаются государственными структурами, а операторы связи лишь исполняют поступающие распоряжения.

По его словам, отключения, как правило, затрагивают отдельные районы, где это необходимо с точки зрения безопасности.

«Сейчас это достаточно масштабное отключение, потому что оно будет происходить в пределах МКАД. То есть это вот такая географическая привязка, которая достаточно понятна и жителям Москвы, и всем остальным», — отметил Муртазин.

Ранее операторы связи начали предупреждать о возможных временных ограничениях мобильного интернета и смс в Москве в период с 5 по 9 мая.