Спрогнозированы мощные магнитные бури на Земле

Эксперты спрогнозировали мощные магнитные бури на Земле
В ближайшие дни ожидается заметное усиление геомагнитных возмущений, вызванное резким ростом скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, предупредили ученые.
Вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая значительно возрастет, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
В каждый из этих дней шансы на магнитную бурю красного уровня составляют около трети. С такой же вероятностью могут произойти более слабые возмущения желтого уровня.
Оставшаяся часть вероятности предполагает сохранение магнитного поля в спокойной зеленой зоне. На данный момент специалисты оценивают общую интенсивность надвигающегося явления как среднюю.
Сейчас общая активность Солнца остается на низком уровне. Однако к концу недели прогнозируется рост числа солнечных вспышек. Следующий, более мощный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая.
В ночь на 5 мая выброс корональной плазмы спровоцировал на Земле магнитную бурю класса G2.
