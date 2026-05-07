Спрогнозированы мощные магнитные бури на Земле

В ближайшие дни ожидается заметное усиление геомагнитных возмущений, вызванное резким ростом скорости солнечного ветра в окрестностях планеты, предупредили ученые.

Вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая значительно возрастет, сообщает Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

В каждый из этих дней шансы на магнитную бурю красного уровня составляют около трети. С такой же вероятностью могут произойти более слабые возмущения желтого уровня.

Оставшаяся часть вероятности предполагает сохранение магнитного поля в спокойной зеленой зоне. На данный момент специалисты оценивают общую интенсивность надвигающегося явления как среднюю.

Сейчас общая активность Солнца остается на низком уровне. Однако к концу недели прогнозируется рост числа солнечных вспышек. Следующий, более мощный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая.

В ночь на 5 мая выброс корональной плазмы спровоцировал на Земле магнитную бурю класса G2.

