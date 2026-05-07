Microsoft обвинили в обмане геймеров

Корпорация Microsoft незаметно удалила материалы, в которых рекомендовала геймерам компьютеры с 32 гигабайтами оперативной памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты напомнили, что в феврале компания опубликовала на своем сайте заметку, в которой назвала 16 гигабайт минимальным набором оперативной памяти для игр. Вместе с тем Microsoft посоветовала использовать 32 гигабайта памяти. После того как компанию раскритиковали в соцсетях, она удалила рекомендации.

По словам авторов медиа, многие пользователи соцсетей нашли рекомендацию установить в компьютер модули памяти на 32 гигабайт насмешкой над геймерами. Они посчитали советы Microsoft издевательскими в то время, когда из-за кризиса комплектующие резко подорожали. Вместе с тем компанию обвинили в обмане и поймали на противоречии. Так, Microsoft разрешает устанавливать Windows 11 на устройства с 4 гигабайтами оперативной памяти, хотя многие новые функции операционной системы (ОС) — например, нейросеть Copilot — требуют минимум 16 гигабайт памяти.

Специалисты Windows Latest подытожили, что резко негативная реакция пользователей в том числе связана с тем, что Windows 11 испытывает проблемы с нехваткой оперативной памяти. Из-за этого Microsoft недавно пришлось пообещать, что ОС будет работать на девайсах с небольшим запасом памяти.

В конце апреля Microsoft объяснила, что обновления для Windows 11 имеют большой размер, потому что адаптированы сразу для всех компьютеров. По этой причине размер регулярных апдейтов может достигать 4-5 гигабайт.