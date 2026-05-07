Huawei Mate 90 Pro Max получит камеру с 10-кратным зумом

В Сети появились подробности о Huawei Mate 90 Pro Max. Его должны представить в октябре и камера там будет не на последнем месте.

Сообщается, что смартфон получит сразу два телеобъектива. При этом один из них сможет обеспечивать 10-кратный оптический зум. Также есть информация, мол, Huawei рассматривает использование крупного сенсора для основной камеры. Кроме камеры, смартфону приписывают плоский экран.

Прошлогодний Mate 80 Pro Max имел четыре камеры, включая два телеобъектива с зумом 4x и 6,2x, а также основную камеру на 50 мегапикселей с изменяемой диафрагмой.

Пока вся информация основана на утечках.