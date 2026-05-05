Samsung показала OLED-экран для смартфонов с яркостью 3000 нит

На выставке Display Week 2026 Samsung Display представила новые OLED-экраны для смартфонов. Чем хвалится разработка? Матрица «Flex Chroma Pixel» с яркостью 3000 нит в режиме HBM. Для сравнения: у iPhone 17 Pro HBM составляет 1600 нит.

© Samsung

HBM запускается, когда нужна большая яркость экрана. Например, под прямыми солнечными лучами При этом Samsung удалось сохранить качество цветов. Новый экран покрывает 96% цветового пространства BT.2020 (у большинства современных смартфонов — около 70%).

Инженеры применили новые материалы (фосфоресцентно-сенсибилизированную флуоресценцию) и технологию LEAD, которая убирает традиционный поляризатор. В итоге экран ярче, но потребляет меньше энергии и дольше служит.

Кроме того, Samsung показала «сенсорный OLED» с разрешением 500 точек на дюйм (было 374).

Пока это прототипы.