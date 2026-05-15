Как сделать картинку на смарт-ТВ лучше?

При покупке новенького смарт-ТВ резонно ожидать отличной картинки с первой минуты, но в реальности, как правило, даже самая дорогая модель потребует определенной настройки. Портал howtogeek.com рассказал, как можно заставить даже дешевый телевизор выглядеть премиальным.

Отключите сглаживание движений

Если вы смотрите фильм на новом смарт-ТВ и картинка выглядит странно, то, скорее всего, на нем включено сглаживание движений. Оно создает своего рода эффект мыльной оперы; изображение выглядит так, словно его снимали на домашнюю камеру.

Большинство нынешних сериалов сняты в 24 fps, чтобы создать естественный эффект размытия, но у современных телевизоров частота обновления экрана составляет 60 или 120 Гц. Чтобы сгладить разницу между частотами, им приходится использовать интерполяцию движений. Чип ТВ предугадывает, какие изображения должны появляться между реальными кадрами, и вставляет искусственные, чтобы картинка выглядела плавной. Хотя этот трюк помогает снизить размытие, например, в спортивных трансляциях, сериалам и фильмам он скорее вредит. Но его можно отключить в настройках изображения.

Переключитесь на проводное Интернет-подключение

Wi-Fi — удобная вещь, но беспроводное подключение может быть подвержено помехам со стороны множества источников. А падение качества связи приводит к тому, что картинка телевизора тоже портится: изображение тормозит, подгружается, звук начинает заикаться. Наиболее простой способ решить эту проблему — подключить смарт-ТВ к Сети через кабель. Так вы гарантированно избавитесь от любых задержек.

Откалибруйте настройки изображения

На новых телевизорах картинка обычно не настроена для оптимального просмотра сразу «из коробки». Производители, как правило, отправляют их в продажу с выкрученной в максимум яркостью и насыщенностью цветов, что размывает детали в тенях и утомляет зрение. Попробуйте переключить ТВ в режим кино — зачастую этого хватит, чтобы поправить цвета и контраст до приемлемого уровня. Также стоит отключить ненужную пост-обработку, вроде искусственной резкости, создающей гало вокруг объектов.

Настройте управление через смартфон

Обычные пульты — не самые удобные на свете; их легко можно потерять даже дома, а вводить пароль от Wi-Fi или аккаунта на стриминг-платформе с пульта — ночной кошмар. Но от этой головной боли можно легко избавиться, превратив смартфон в пульт с помощью официального приложения от производителя ТВ. Подобные инструменты есть, к примеру, у Samsung и LG.

Настройка смартфона-пульта займет не более пары минут, при условии, что смартфон и ТВ подключены к одной сети. У приложений есть полноценные цифровые клавиатуры, благодаря которым вводить данные аккаунтов куда проще, не говоря уже о навигации по каналам с помощью касаний и свайпов. Наконец, при наличии приложения ТВ и «пульт» будут общаться по Wi-Fi — прямая линия видимости не нужна.