Мусорное пятно нагревает планету: разноцветный пластик оказался страшнее сажи

Большое Тихоокеанское мусорное пятно активно нагревает планету. Группа учёных из Китая и США детально рассказала, как микропластики и нанопластики, поднимаясь в воздух, взаимодействуют с солнечным светом. Оказалось, что цветные частицы поглощают примерно в 75 раз больше света, чем чистые непигментированные пластики, а нанопластики при одинаковой массе улавливают ещё больше тепла и дольше остаются в атмосфере. Совокупный эффект потепления от микропластиков сильнее, чем от сажи — одного из самых мощных климатических загрязнителей.

В Тихом океане, между Гавайями и Калифорнией, находится Большое Тихоокеанское мусорное пятно это скопление пластикового мусора огромного размера. Когда кусочки пластика ударяются друг о друга, они распадаются на частицы, достаточно мелкие, чтобы их мог разнести ветер, и согласно новому исследованию, так они оказывают воздействие на климат, которое может затронуть планету сильнее всего. Группа учёных из Китая и США изучила состав и поведение этих пластмасс и обнаружила, что они способствуют глобальному потеплению.

«Этот отчёт выявляет давно игнорируемую связь между загрязнением пластиком и изменением климата», — поясняет специалист по атмосфере Хонгбо Фу.

Учёные увеличили изображение микропластиков (размером с карандашный ластик или меньше) и нанопластиков (во много раз тоньше человеческого волоса), проанализировали их цвет, размер и химический состав, чтобы понять, как они взаимодействуют с солнечным светом. Они хотели знать, рассеивают ли частицы свет обратно в космос (что даёт охлаждение) или поглощают его (что ведёт к потеплению).

Предыдущие исследования часто предполагали, что частицы прозрачны, и их вклад в потепление был незначительным, но учёные обнаружили разноцветную радугу. Цветные пластики, особенно красный, жёлтый, синий и чёрный, поглощают примерно в 75 раз больше света, чем чистые непигментированные. Размер также играет роль: чем меньше частица, тем больше солнечного света она способна поглотить.

«Нанопластики — крошечные, но мощные — дольше остаются в воздухе и при той же массе поглощают гораздо больше солнечного света, чем микропластики», — добавил специалист.

Учёные также искусственно состарили пластик ультрафиолетом и обнаружили, что белые частицы желтеют и начинают больше поглощать, а красные иногда обесцвечиваются и начинают рассеивать. По словам исследователя Дрю Шинделла, большинство темнеют по мере старения в атмосфере, и «суммарный эффект заключается в том, что почти все эти частицы скорее нагреваются, чем охлаждаются».

Эффект потепления может быть небольшим глобально, но он не незначителен: микропластики и нанопластики оказывают примерно на 16 процентов более сильное согревающее воздействие, чем сажа, считающаяся мощным загрязнителем воздуха.

«Частицы пластика ударяются о другие частицы пластика, что приводит к очень большому выбросу материала в атмосферу», — объясняет Шинделл.

Натали Маховальд из Корнеллского университета сказала, что текущее влияние микропластика на климат очень незначительно, хотя это может измениться при значительном росте уровней.