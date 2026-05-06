Мусорное пятно нагревает планету: разноцветный пластик оказался страшнее сажи
Большое Тихоокеанское мусорное пятно активно нагревает планету. Группа учёных из Китая и США детально рассказала, как микропластики и нанопластики, поднимаясь в воздух, взаимодействуют с солнечным светом. Оказалось, что цветные частицы поглощают примерно в 75 раз больше света, чем чистые непигментированные пластики, а нанопластики при одинаковой массе улавливают ещё больше тепла и дольше остаются в атмосфере. Совокупный эффект потепления от микропластиков сильнее, чем от сажи — одного из самых мощных климатических загрязнителей.
В Тихом океане, между Гавайями и Калифорнией, находится Большое Тихоокеанское мусорное пятно это скопление пластикового мусора огромного размера. Когда кусочки пластика ударяются друг о друга, они распадаются на частицы, достаточно мелкие, чтобы их мог разнести ветер, и согласно новому исследованию, так они оказывают воздействие на климат, которое может затронуть планету сильнее всего. Группа учёных из Китая и США изучила состав и поведение этих пластмасс и обнаружила, что они способствуют глобальному потеплению.
«Этот отчёт выявляет давно игнорируемую связь между загрязнением пластиком и изменением климата», — поясняет специалист по атмосфере Хонгбо Фу.
Учёные увеличили изображение микропластиков (размером с карандашный ластик или меньше) и нанопластиков (во много раз тоньше человеческого волоса), проанализировали их цвет, размер и химический состав, чтобы понять, как они взаимодействуют с солнечным светом. Они хотели знать, рассеивают ли частицы свет обратно в космос (что даёт охлаждение) или поглощают его (что ведёт к потеплению).
Предыдущие исследования часто предполагали, что частицы прозрачны, и их вклад в потепление был незначительным, но учёные обнаружили разноцветную радугу. Цветные пластики, особенно красный, жёлтый, синий и чёрный, поглощают примерно в 75 раз больше света, чем чистые непигментированные. Размер также играет роль: чем меньше частица, тем больше солнечного света она способна поглотить.
«Нанопластики — крошечные, но мощные — дольше остаются в воздухе и при той же массе поглощают гораздо больше солнечного света, чем микропластики», — добавил специалист.
Учёные также искусственно состарили пластик ультрафиолетом и обнаружили, что белые частицы желтеют и начинают больше поглощать, а красные иногда обесцвечиваются и начинают рассеивать. По словам исследователя Дрю Шинделла, большинство темнеют по мере старения в атмосфере, и «суммарный эффект заключается в том, что почти все эти частицы скорее нагреваются, чем охлаждаются».
Эффект потепления может быть небольшим глобально, но он не незначителен: микропластики и нанопластики оказывают примерно на 16 процентов более сильное согревающее воздействие, чем сажа, считающаяся мощным загрязнителем воздуха.
«Частицы пластика ударяются о другие частицы пластика, что приводит к очень большому выбросу материала в атмосферу», — объясняет Шинделл.
Натали Маховальд из Корнеллского университета сказала, что текущее влияние микропластика на климат очень незначительно, хотя это может измениться при значительном росте уровней.
«На мой взгляд, наиболее серьёзные последствия микропластика, скорее всего, будут для здоровья, но мы всё ещё очень мало знаем о них», — добавила она.