Мехико быстро уходит под землю

Мексиканская столица погружается под землю со скоростью 1,5 сантиметра в месяц. А за год просела почти на 25 сантиметров. Об этом свидетельствуют космические снимки, полученные с помощью радиолокационной системы NАSА.

Один из самых густонаселенных городов планеты с населением почти 22 млн человек проседает уже давно, но в последнее время этот процесс ускорился. Главная причина — выкачивание грунтовых вод, рассказывает CNN:

«За прошедшие годы водоносный горизонт подвергался настолько чрезмерной откачке, что это привело к проседанию почвы над ним. Быстрое проседание города усугубляется и неустанной урбанизацией, в результате которой новая инфраструктура оказывает дополнительное давление на богатую глиной почву. Оседание грунта в Мехико впервые было задокументировано в 1920-х годах, и с тех пор жители ощущают его последствия на себе. Разрушенные дороги, наклоненные здания и повреждения железнодорожной системы, неравномерные и, казалось бы, незначительные изменения высоты накапливались на протяжении десятилетий, вызывая трещины в дорогах, зданиях и даже в водопроводных трубах. Наиболее пострадавшими районами стали международный аэропорт имени Бенито Хуареса, а также одна из главных городских достопримечательностей — 114-футовый Ангел независимости, построенный в честь столетия независимости Мексики. Монумент потребовал достройки 14 ступеней к основанию из-за проседания грунта под ним».

Для многих крупных городов мира проседание грунта является серьезной проблемой. Так, в Тегеране некоторые районы из-за активного выкачивания грунтовых вод проседают на 25-30 сантиметров в год. Джакарта опускается под землю в среднем на 15 сантиметров ежегодно. В последние годы процесс стал настолько интенсивным, что Индонезия планирует перенести столицу в новый строящийся город.