Три сценария гибели «двойника Земли»: что погубило Венеру

Ученые Кембриджского университета рассмотрели три сценария формирования плотной атмосферы Венеры. Давление у поверхности планеты в 92 раза выше земного, температура достигает 470 градусов Цельсия, а воздух на 96,5% состоит из углекислого газа, сообщает Naked Science.

Первый сценарий предполагает, что Венера когда-то была похожа на Землю с тектоникой плит и углеродным циклом. Но расчеты показали, что такой механизм создал бы атмосферу с давлением не более 20 бар.

Второй сценарий — только вулканизм на протяжении миллиардов лет. Он дал бы максимум 25 бар. Даже объединение двух версий позволяет получить лишь 45 бар — вдвое меньше реального.

Третий вариант оказался самым убедительным: дегазация первичного магматического океана в начале истории Венеры. Этот процесс мог создать давление в сотни бар, но большая часть газов улетучилась в космос. Нынешняя атмосфера — остатки тех выбросов с небольшой добавкой от вулканов.