Археологи приблизились к разгадке гибели древнего города на Днепре

Гнёздовский археологический комплекс под Смоленском остается одним из самых загадочных памятников раннего Средневековья. Ученые уже десятилетиями спорят о двух ключевых вопросах: когда именно возникло это поселение и что стало причиной его исчезновения.

Новые исследования позволяют приблизиться к ответам, но окончательная картина все еще не сложилась.

Раннее начало и путь в большую торговлю

Согласно актуальным данным, на основе радиоуглеродного анализа древесины из «мокрого» слоя у озера Бездонка, Гнёздово возникло очень рано — уже в начале IX, а возможно, и в конце VIII века. При этом находки, связанные со скандинавской судостроительной традицией и византийским импортом, указывают на включенность поселения в международный торговый путь «из варяг в греки» с самого начала его существования.

Расцвет Гнёздова пришелся на вторую половину X века. В этот период оно превратилось в крупный раннегородской центр площадью более 30 гектаров. Археологи находят здесь тысячи артефактов: арабские дирхемы, инструменты для взвешивания, изделия ремесленников и импортные товары, привезенные издалека, вплоть до Китая. Все это свидетельствует о развитых экономике, ремесле и активной торговле.

Упадок или трансформация: что изменилось в X веке

Однако уже к концу X века ситуация начинает меняться. Поток арабского серебра, игравшего важную роль в экономике региона, прекращается в 970-х годах. Долгое время это считалось ключевым признаком упадка Гнёздова. Параллели с шведским центром Бирка, где наблюдается аналогичная динамика, позволили выдвинуть гипотезу о синхронном прекращении их существования.

Тем не менее новые данные, опубликованные недавно работающими на объекте российскими археологами Вероникой Мурашевой (ГИМ) и Иваном Зерновым (ИА РАН) в журнале «Край Смоленский», заставляют пересмотреть эту версию. Анализ кладов показывает, что жизнь в Гнёздове продолжалась и после прекращения притока восточного серебра. Например, украшения из переплавленных английских монет, связанных с выплатами данегельда (система налогов, которая была введена в Англии в период викингов) в конце X века, указывают на более позднее существование поселения. Отдельные находки позволяют датировать активность вплоть до рубежа X–XI веков.

Одной из наиболее обсуждаемых гипотез остается связь гибели Гнёздова с политическими конфликтами начала XI века. В частности, речь идет о междоусобице между Ярославом Мудрым и полоцким князем Брячиславом. Передача последнему контроля над важными участками торгового пути могла ослабить позиции Гнёздова и привести к его упадку.

Следы катастрофы: новые археологические находки

Но главный вопрос остается открытым: был ли конец Гнёздова постепенным процессом или резким событием? Раскопки 2024–2025 годов дают неожиданный ответ. В одном из участков обнаружен слой с признаками сильного пожара, а также большое количество наконечников стрел — более 140 экземпляров. Их расположение и разнообразие типов позволяют предположить, что речь идет о следах военного столкновения, возможно, штурма.

Дополнительные находки — дорогие стеклянные игровые фишки, принадлежавшие людям высокого статуса, и другие ценные предметы, оставленные на месте, — указывают на внезапность событий и, вероятно, бегство местных жителей. Это ставит под сомнение идею постепенного угасания и усиливает версию катастрофического финала.

Пока археологи осторожны в выводах: точная дата гибели Гнёздова не установлена. Однако все больше данных говорит о том, что история этого центра завершилась не тихо, а драматично — возможно, в результате военного конфликта. Гнёздово остается настоящей исторической загадкой, которую наука продолжает разгадывать.