Кризис памяти вынудил Samsung снова поднять цены на смартфоны

Samsung с начала 2026 года в шестой раз повысила стоимость своих смартфонов в Индии. Очередная корректировка вступила в силу в начале мая, сообщает GizmoChina.

Подорожание затронуло бюджетные модели Samsung Galaxy M06 и Samsung Galaxy F06, а также линейки Galaxy M17, M36, F36 и F70e. В большинстве случаев рост цен составил около 1000 индийских рупий (около 795 руб.). В результате минимальная стоимость устройств приблизилась к отметке 12 500 рупий (около 9,9 тыс. руб.), тогда как более версии с большим объемом памяти достигают 28 000 рупий (около 22,2 тыс. руб.).

Пересмотр цен объясняют удорожанием ключевых компонентов, прежде всего оперативной и встроенной памяти. Давление на цепочки поставок усиливается высоким спросом со стороны сегмента искусственного интеллекта и дата-центров, что постепенно сказывается на розничных ценах устройств.

При этом флагманские смартфоны Samsung сохраняют изначально заявленную стоимость. Как кризис памяти скажется на стоимости поставляемых в Россию по параллельному импорту смартфонов, неизвестно.