Почему люди «залипают» в интернете и не могут остановиться

Немецкие ученые выяснили, почему многим людям так сложно оторваться от экрана. Даже взрослые пользователи нередко проводят в Сети часы, а для некоторых это превращается в проблему, влияющую на психическое здоровье, повседневную жизнь и отношения. Работа опубликована в журнале Comprehensive Psychiatry (CP).

© Газета.Ru

Исследование под руководством Матиаса Бранда из Университета Дуйсбурга-Эссена было посвящено так называемому проблемному использованию интернета. Речь идет не о сети в целом, а о конкретных формах поведения — чрезмерных играх, бесконечном скроллинге соцсетей, онлайн-шопинге или потреблении порнографии.

В эксперименте приняли участие 819 человек (средний возраст около 27 лет, примерно 45% — женщины). В лабораторных условиях они проходили клинические интервью, заполняли опросники и выполняли компьютерные задания, направленные на оценку самоконтроля. Участникам предлагали реагировать на одни стимулы и подавлять реакцию на другие — такие тесты позволяют объективно измерить импульсивность и влияние интернет-контента на поведение.

Анализ показал, что проблемное использование формируется за счет трех ключевых механизмов. Первый — стремление улучшить эмоциональное состояние или отвлечься от негатива. Второй — нарастающее внутреннее чувство необходимости зайти в интернет. Третий — снижение способности остановиться, даже если человек понимает, что проводит слишком много времени онлайн.

«Нам впервые удалось эмпирически показать, что эти три механизма работают вместе», — отметил Бранд.

По его словам, решающую роль играет взаимодействие эмоций, привычек и самоконтроля.

Кроме того, исследование показало, что эти процессы не только объясняют текущее поведение, но и позволяют предсказать развитие симптомов в течение следующих шести месяцев.

Полученные результаты могут быть полезны для разработки более точных методов профилактики и терапии. Если понимать, какой именно механизм доминирует у конкретного человека, можно эффективнее подобрать стратегию помощи.