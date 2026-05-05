Главная tech-конференция лета: что покажут на TECH WEEK 2026

17–18 июня 2026 года в Москве состоится XV Юбилейная мультиформатная конференция — TECH WEEK, посвященная передовым цифровым технологиям, искусственному интеллекту и инновационным решениям, стимулирующим развитие бизнеса. Организатором выступает Корпорация «Синергия», имеющая более 10 лет опыта в проведении крупных образовательных и просветительских мероприятий.

© Пресс-служба

Конференция предназначена для руководителей и топ-менеджеров, формирующих технологическую стратегию компаний; для руководителей и специалистов IT-направлений в корпорациях, ответственных за внедрение и результаты; для предпринимателей и основателей стартапов, находящихся в поиске новых возможностей для роста; для project- и product-менеджеров, занимающихся реализацией технологий в рабочие продукты.

Программа мероприятия сфокусирована на практических кейсах и готовых решениях, доказавших свою эффективность и экономическую целесообразность в бизнесе. В программе:

Главная сцена — сердце конференции: инновации будущего с искусственным интеллектом и технологиями для бизнеса от ведущих экспертов, визионеров и основателей технологических компаний.

Искусственный интеллект для бизнеса — узнайте, как внедрять ИИ с измеримой финансовой отдачей. Получите готовые модели расчёта ROI, реальные кейсы от лидеров рынка и чёткое понимание, какие AI-инструменты принесут прибыль уже в ближайшем будущем.

Разработка и внедрение технологий AI — поток для тех, кто хочет не просто «использовать ИИ», а создать свою собственную технологию или внедрить сложное решение с нуля.

Ритейл и e-commerce — поток посвящён глубокому анализу трансформации офлайн- и онлайн-торговли под влиянием ИИ: от гиперперсонализации и умной логистики до генеративного маркетинга и автономных магазинов.

Цифровизация и автоматизация бизнес-процессов — возможность для предпринимателей и руководителей получить знания о современных инструментах и технологиях, которые помогут оптимизировать бизнес-процессы, повысить эффективность и увеличить прибыль.

Рынок недвижимости и строительства в эпоху ai и цифровизации — поток о том, как искусственный интеллект и цифровые технологии меняют строительство и рынок недвижимости — от проекта до продажи и управления.

Управление изменениями и построение команды — поток посвящен практическим методикам внедрения изменений, создания культуры data-driven, управления сопротивлением и построения кросс-функциональных команд.

Производство и логистика — поток о том, как с помощью искусственного интеллекта и цифровых технологий сделать производство умнее, а логистику — быстрее и дешевле.

Маркетинг в эпоху ai — поток посвящен рассмотрению передовых технологий для улучшения маркетинговых кампаний, повышения эффективности взаимодействия с клиентами и увеличения продаж.

Продажи и клиентский сервис — поток о потом, как с помощью искусственного интеллекта и цифровых инструментов закрывать быстрее и больше сделок и повышать NPS.

Российское ПО и open source решения — поток посвящён комплексному анализу российского рынка ПО и решений с открытым кодом (Open Source) как драйверов технологического суверенитета и устойчивости бизнеса.

Елена Алончикова, Генеральный директор конференции:

«Для нас важно, чтобы каждый гость ушел с конференции не только с новыми идеями, но и с уверенностью, что его вложения полностью оправдались, поэтому каждый спикер, каждый кейс на TECH WEEK отобран с одной целью: дать гостям конкретный инструмент или стратегию, которая увеличит их эффективность и откроет новые рынки для роста».

Помимо теоретических знаний ключевой акцент мероприятия — на интерактивности и практической пользе для участников:

Нетворкинг и живое общение — возможность взаимодействовать с лидерами рынка, спикерами и коллегами в форматах Speed Networking и тематических мастермайндов.

Практические сессии — практикумы с глубоким разбором реальных кейсов по самым актуальным темам цифровой трансформации.

Выставка технологических решений — экспозиция, где ведущие компании демонстрируют готовые инструменты и кейсы внедрения инноваций в бизнес.

Участники конференции получат не просто теорию, а проверенные на практике рабочие инструменты, готовые методики и ценные деловые контакты.

Даты и место проведения: 17- 18 июня, Москва, ВДНХ, Техноград, павильон № 38