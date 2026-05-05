В России рассказали о «детских болезнях» самолетов

Отличить устранение «детских болезней» самолета от плановой модернизации непросто, но под первыми понимаются отказы, возникающие по мере наработки часов, заявил в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов.

Любой сертифицированный летательный аппарат — это живой организм: технические характеристики и эргономика постоянно совершенствуются, изменения вносятся на протяжении всего жизненного цикла. «Детские болезни» — это те неисправности, которые проявляются в процессе эксплуатации и подлежат устранению, пояснил Алиханов.

Модернизация самолета никогда не останавливается, иначе машина потеряет конкурентоспособность, добавил Алиханов. Доработки ведутся вплоть до списания борта. При этом на выявление «детских болезней» уходит около трех-четырех лет. Именно столько времени нужно, чтобы нормально «разлетать» машину и обнаружить все, что не учли на этапе проектирования.

В феврале 2025 года министр уже подчеркивал, что безопасность в авиапромышленности — главный критерий, ошибки при строительстве самолетов недопустимы, потому что отзывную кампанию, как в автомобилестроении, для воздушных судов не провести.