Смартфон OnePlus Ace 7 получит активную систему охлаждения

В сети появились утечки о следующей модели OnePlus Ace — седьмой её итерации. Ожидается, что смартфон представят в четвёртом квартале 2026 года. По информации китайского инсайдера Smart Pikachu, Ace 7 получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 и не только.

Ещё одна фишка — активная система охлаждения. Её нет даже в недавно вышедшей более мощной версии Ace 6 Ultra.

Также ожидается экран с «ультравысокой частотой обновления». Точная цифра пока неизвестна, возможно до 240 Гц.

Другие подробности — объём батареи, качество камер, дизайн — пока держатся в секрете.