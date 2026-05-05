В Москве и Петербурге начались отключения мобильного интернета. Об этом свидетельствуют данные сервисов Downdetector и «сбой рф».

Пользователи пишут, что у них не открываются мессенджеры и сайты, не работает даже «белый список» и нет мобильной связи вообще.

Накануне «Большая четверка» мобильных операторов предупредила, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и SMS. Ограничения введены «в целях обеспечения мер безопасности».

Для доступа к интернету рекомендовали использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках смартфона. Во время ограничения мобильного интернета «могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов».