Минцифры отказалось маркировать российское ПО на основе открытого кода

В министерстве назвали введение этой нормы преждевременным.

«Определить минимальную долю использования открытого кода в составе ПО представляется затруднительным, поскольку глубина интеграции, характер доработки и технические особенности могут существенно различаться», — сообщили газете «Коммерсантъ» в ведомстве.

Условие обязательной маркировки входило в перечень поручений председателя правительства Михаила Мишустина по итогам конференции «Цифровая индустрия промышленной России — 2025». Как отметили в Минцифры, суть поручения заключалась «не в механической маркировке», а в «необходимости дифференцировать решения по уровню зрелости».