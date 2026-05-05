Мошенники начали атаковать россиян «поздравлениями» с 9 Мая

Мошенники начали рассылать гражданам России поздравления к 9 Мая якобы от губернаторов, маскируя вредоносные файлы под открытки.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на платформу «Мошеловка» Народного фронта.

«В мессенджер приходит APK-файл с текстом: «Вам персональное поздравление от В.В. Путина». Файл содержит троян-стилер», — раскрыли там новую мошенническую схему.

Файлы с «открытками» рекомендуется не отрывать, если их присылают неизвестные люди.

Ранее главный редактор IT-издания Runet Владимир Зыков в беседе с RT рассказал, что фишинг перед майскими праздниками вполне популярен, потому что у мошенников появляется удобный информационный повод.