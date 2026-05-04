В Китае установили одну из самых мощных плавучих ветряных турбин в мире

По информации китайской телекомпании CCTV, в провинции Гуандун, более чем в 70 километрах от побережья Янцзяна, завершена установка плавучей ветроэнергетической турбины мощностью 16 мегаватт. Проект получил название «Три ущелья». Он рассматривается как один из наиболее технологически сложных объектов в области морской энергетики и один из крупнейших в мире среди плавучих ветрогенераторов.

© Naukatv.ru

Расширение ветроэнергетики в открытое море

Ключевая особенность системы — ориентация на глубоководные районы. В отличие от стандартных морских турбин, которые фиксируются на морском дне и ограничены мелководьем, эта конструкция размещена на полупогружной платформе. Это позволяет работать в зонах с большей глубиной, где ветер стабильнее и сильнее, а значит — выше энергетический потенциал.

Высота всей установки превышает 270 метров. Диаметр ротора составляет около 252 метров. При вращении лопасти охватывают площадь, сопоставимую примерно с семью футбольными полями, что напрямую влияет на объем захватываемой кинетической энергии ветра.

Конструкция платформы и система удержания

Турбина установлена на массивной плавучей платформе длиной около 80 метров и шириной 91 метр. Общая масса конструкции достигает примерно 24 100 тонн. Такая масса необходима для обеспечения устойчивости при сильных ветровых нагрузках и волнении в открытом море.

Вместо традиционного жесткого крепления к морскому дну используется система динамического удержания. Она включает девять всасывающих якорей, работающих совместно с цепями и тросами из полиэфирного волокна. Такая комбинация позволяет конструкции не фиксироваться жестко, а сохранять контролируемую подвижность.

По сути, система действует как амортизатор: она снижает резкие нагрузки, возникающие из-за волн и порывов ветра, и распределяет их по всей конструкции.

Инженерные технологии управления стабильностью

Проект включает ряд решений, рассчитанных на эксплуатацию в экстремальной морской среде. Среди них — система активной балластировки, динамический мониторинг состояния конструкции и специальные подводные кабели напряжением 66 кВ.

Инженер Пан Хунгуань из Гуандунского филиала Китайской корпорации «Три ущелья» (CTG) пояснил:

«Чтобы справиться с суровыми морскими условиями, наша команда разработала и впервые в Китае применила новую систему швартовки, систему динамического мониторинга, систему активной балластировки и динамические подводные кабели напряжением 66 кВ. Новая система швартовки сочетает в себе полиэфирный трос и якорную цепь, что подобно добавлению „пружины“ в центр системы обеспечивает превосходные механические характеристики».

Такое инженерное решение снижает риск перегрузок и повышает устойчивость платформы при длительной эксплуатации.

Сборка, транспортировка и запуск

Сборка установки была выполнена в порту Тьешань города Бэйхай в Гуанси-Чжуанском автономном районе. После завершения монтажа конструкцию транспортировали морем через пролив Цюнчжоу к месту установки вблизи Янцзяна. Перевозка подобных объектов требует точного расчета маршрута, погодных условий и распределения нагрузки на корпус.

Энергетический потенциал проекта

После ввода в эксплуатацию турбина должна вырабатывать около 44,65 миллиона киловатт-часов электроэнергии ежегодно. По оценкам разработчиков, этого достаточно для обеспечения примерно 24 000 домохозяйств.

Подобный объем генерации делает проект значимым элементом региональной энергетической инфраструктуры, особенно с учетом роста потребления электроэнергии.

Китай установил первую в мире морскую турбину мощностью 20 МВт