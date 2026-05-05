Российские ученые изучили лучшее место для посадки на Луне

Геологическое строение горы Монс Мутон — одного из самых перспективных мест на Луне для посадки будущих миссий — изучили российские специалисты из Института геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН (ГЕОХИ). Об этом сообщили в Минобрнауки России. Какие тайны может открыть гора тем, кто планирует высадиться на ней после 2027 года, мы поговорили с научным сотрудником лаборатории сравнительной планетологии института Александром КРАСИЛЬНИКОВЫМ.

В XXI веке успешными посадками на Луну могут похвастаться только Китай, Индия и Япония. Американский автоматический модуль «Одиссей» тоже прилунялся, но не выполнил всех запланированных операций, поскольку при посадке у него сломалась одна из опор.

Очередной беспилотный старт NASA к Луне запланирован на конец 2027 года. Речь идет о луноходе VIPER, целью которого будет поиск полезных ископаемых и водяного льда в постоянно затененных областях в районе Южного полюса Луны. Следом за ним в 2028 году может совершить посадку на том же Южном полюсе и аппарат пилотируемой миссии «Артемида-3».

Как и предыдущий аппарат, VIPER нацелен на район Южного полюса Луны, а точнее, на край бассейна Южный полюс — Эйткен — крупнейшего кратера Солнечной системы размером 2400 на 2050 километров. Глубина его доходит до 8 километров. С Земли у южного лимба Луны виден лишь край этого гигантского кратера, по краям которого отчетливо видны горные массивы.

По словам Александра Красильникова, в настоящее время американцы рассматривают 9 точек возможной посадки своего аппарата именно на краю бассейна Южный полюс — Эйткен, но наиболее выгодным считается 6-й квадрат на карте Южного полюса — это массив горы Монс Мутон (Mons Mouton).

Гора Mons Mouton — самая высокая гора Луны, высота которой составляет 6 километров. В этом регионе есть и затененные «ловушки» для водяного льда, и области повышенной солнечной освещенности.

— Южный полюс Луны, в принципе, интересен тем, что на нем присутствует водяной лед, который сохраняется в вечно затененных кратерах, — говорит мой собеседник. — Кроме того, это один из древнейших массивов бассейна Южный полюс — Эйткен. Поскольку этот кратер самый большой на Луне, предполагается, что именно в нем после соударения с крупнейшим астероидом на поверхность были извлечены наиболее глубинные древние породы. О том, чтобы найти их и привезти на Землю, мечтают все ученые всего мира.

Ученые ГЕОХИ совместно с Гонконгским политехническим университетом (КНР) и университетом Брауна (США) в новой работе уточнили геологическое строение Монс Мутона. Надо сказать, несмотря на то что это гора, на ней много достаточно пологих мест, удобных для посадки аппаратов. Почти все пространство горы испещрено кратерами от более древних до более современных соударений с крупными метеоритами.

Опираясь на спутниковые данные, исследователи детально описали все выбросы из кратеров на горе Монс Мутон.

— Стратиграфия обусловлена тем, как выбрасываются материалы с кратеров, — поясняет ученый. — Ударяется метеорит — выбрасывается вещество и отлагается на какой-то площади. Поскольку гора располагается на краю бассейна Южный полюс — Эйткен, сама она тоже считается одним из массивов данного бассейна, скорее это смещенный блок лунной коры.

Исследователи условно поделили разрез горы на три части: нижняя — это самые древние отложения бассейна Южный полюс — Эйткен, среднее вещество — это породы, выброшенные ударным событием Амундсен-Гансвиндт (толщина этого древнего слоя составляет от 600–700 метров), самый же верхний слой — это 300–450-метровые отложения так называемых донектарианских кратеров, которые образовались около 3,9 миллиарда лет назад.

Донектарианский возраст — период формирования Луны, во время которого происходили наиболее древние ударные события.

По словам Красильникова, одной из целей первой планируемой миссии NASA на Луну является сбор и анализ самого древнего вещества лунной коры. Это может быть либо глубинное вещество кратера Амундсен-Гансвиндт или еще более глубинное, с самого кратера бассейна Южный полюс — Эйткен.

До сих пор такого древнего вещества Луны на Землю не привозил никто. Есть предположение, что астероид, образовавший бассейн Южный полюс — Эйткен, мог пробить кору Луны до мантии. Если оно подтвердится, то тогда ученые узнают много нового об истории происхождения Луны.